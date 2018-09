EU-Finanzministertreffen zu Digitalsteuer und EU-Haushalt

Die EU-Finanzminister schließen am Samstag unter Vorsitz von Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) ihr zweitägiges informelles Treffen in Wien ab. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie große Internetkonzerne effizienter besteuert werden können. Das Thema einer europäischen Digitalsteuer hat zuletzt an Spannung gewonnen, weil es Zweifel gab, ob Deutschland noch dahintersteht.

Außerdem geht es um das EU-Budget von 2019 sowie um den nächsten mehrjährigen EU-Finanzrahmen von 2021 bis 2027. Die EU-Kommission schlägt ein neues Instrument vor, mit dem Förderungen für Investitionen gebündelt werden können. Es soll über sieben Jahre 650 Mrd. Euro an Investitionen auslösen und die EU-Staaten zu Reformen motivieren. Das Treffen ist informell, daher sind keine Entscheidungen, wohl aber Weichenstellungen vorgesehen.