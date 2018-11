EU-Finanzminister versuchen Einigung auf Digitalsteuer

Die EU-Finanzminister versuchen Dienstag nächster Woche eine Einigung auf die Digitalsteuer zu erreichen. In Kreisen der österreichischen Ratspräsidentschaft hieß es Donnerstag in Brüssel, es sei auch bereits ein Datum für ein Inkrafttreten mit Jänner 2022 vorgesehen. Natürlich sei eine globale Lösung zu bevorzugen und man warte auf den OECD-Bericht 2020.

Weitere Punkte auf dem ECOFIN sind das gemeinsame Einlagensicherungssystem EDIS (European deposit insurance scheme) und damit zusammenhängend Maßnahmen der Risikoreduzierung im Bankenbereich. Dazu wird auch der jüngste Bericht über die faulen Kredite (NPL – Non performing loans) präsentiert. Die Kommission hatte zuletzt erklärt, dass der Anteil der faulen Kredite zurückgegangen sei – und zwar von 5,4 auf 3,4 Prozent in diesem Jahr. Doch sei in einigen Staaten die Quote weiterhin zu hoch und der Abbau gehe zu langsam vor sich.