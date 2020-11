EU-Finanzminister beraten virtuell zu Geldwäsche-Bekämpfung

Die EU-Finanzminister kommen am Mittwoch virtuell zusammen, um über die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung sowie den Jahresbericht des Europäischen Fiskalrates zu beraten. Österreich wird dabei von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) vertreten. Bei der weiteren Umsetzung der 5. Geldwäsche-Richtlinie, die bis Ende des Jahres in Österreich durchgesetzt werden soll, soll es laut dem Finanzministerium zum besseren Informationsaustausch zwischen den Behörden kommen.

"Das hat das Ziel Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere schwere Straftaten in Zukunft leichter zu verhindern. Eine stärkere Harmonisierung auf EU-Ebene ist hier zu begrüßen", teilte Blümel am Montag mit. Ein weiterer wichtiger Punkt auf der Agenda ist dem Finanzministerium zufolge der Jahresbericht des Europäischen Fiskalrates, welcher die Einhaltung der europäischen Fiskalregeln sowie unterschiedliche Reformvorschläge diskutiert.

"In der aktuellen Situation war es absolut richtig, die europäischen Fiskalregeln vorübergehend auszusetzen und so umfangreiche Hilfspakete zu ermöglichen", nahm Blümel Bezug auf die Auswirkungen auf die Corona-Pandemie und die bisherigen Maßnahmen. "Sobald es die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erlauben, sollten wir die Regeln jedoch wieder in Kraft setzen, um die langfristige Stabilität der öffentlichen Finanzen sicherzustellen", ist er der Ansicht.