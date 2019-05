EU erzielte erneut Überschuss bei Dienstleistungsexporten

Die EU hat ihre Handelsbilanz im Bereich Dienstleistungen 2018 weiter verbessert. Der Dienstleistungsexport der EU stieg um voraussichtlich 0,7 Prozent auf 918,5 Mrd. Euro, geht aus vorläufigen Daten von Eurostat vom Mittwoch hervor. Die Importe stiegen um 1,1 Prozent auf 728,4 Mrd. Euro. Der Handelsüberschuss fiel dadurch mit 190,1 Mrd. Euro um 0,8 Prozent geringer aus als 2017.

Das Handelsplus wurde der Statistikbehörde zufolge hauptsächlich von Überschüssen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien (plus 82 Mrd. Euro), Transport (plus 31,9 Mrd. Euro), Reisen (plus 30,7 Mrd. Euro) und Finanzdienstleistungen (plus 32,1 Mrd. Euro) verursacht. Ein Defizit von 41,1 Mrd. Euro wurde bei Gebühren für die Nutzung von geistigem Eigentum verzeichnet.