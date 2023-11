EU erhöht humanitäre Hilfe für die Ukraine um 110 Millionen Euro

Die EU stellt weitere 110 Millionen Euro an humanitärer Hilfe für die Ukraine bereit. Laut der EU-Kommission sollen 100 Millionen Euro in dem Land selbst zum Einsatz kommen und zehn Millionen Euro ukrainischen Flüchtlingen in Moldau zugute kommen, wie die Brüsseler Behörde am Dienstag mitteilte. Mit den Mitteln sollen Bargeld, Essen, Wasser, Unterkünfte, Gesundheitsversorgung und psychosoziale Hilfe zur Verfügung gestellt werden.

In Summe steigere die EU ihre humanitäre Hilfe für die Ukraine seit Kriegsbeginn damit auf 843 Millionen Euro, heißt es in der Aussendung. Zudem stelle die Union weitere 84 Stromgeneratoren zur Verfügung. Insgesamt seien über den EU-Zivilschutzmechanismus 5.000 solcher Generatoren in die Ukraine geschickt worden.