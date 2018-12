EU einig über neue Bankenregulierung

Die österreichische EU-Ratspräsidentschaft und das EU-Parlament haben sich auf eine neue Bankenregulierung geeinigt. Dabei geht es um die Eigenkapitalrichtlinie, wie das Europarlament am Dienstagabend mitteilte. Der ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas erklärte, mit dem Paket würden "Bürokratieabbau, Risiko- und Kostensenkung durchgesetzt."

Die neuen Regeln gelten für alle 6.500 europäischen Banken. Eine Definition kleiner und nicht-komplexer Banken und Erleichterungen bei Offenlegungs- und Meldepflichten sind laut Karas in dem Kompromiss enthalten, ebenso wie eine Unterstützung für die Finanzierung der Realwirtschaft durch eine Erhöhung der Schwelle für KMU-Kredite von 1,5 auf 2,5 Mio. Euro. Software-Investitionen der Banken sollen begünstigt werden, dies ist bereits heute schon in den USA und in der Schweiz der Fall.