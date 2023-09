EU-Diplomat seit mehr als 500 Tagen im Iran in Haft

Ein europäischer Diplomat ist seit mehr als einem Jahr im Iran in Haft. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte am Dienstag am Rande eines Ministertreffens im spanischen Cádiz, der schwedische Staatsbürger werde seit über 500 Tagen im Iran "illegal festgehalten". Die EU-Institutionen setzten sich gemeinsam mit der schwedischen Regierung auf allen Ebenen für seine Freilassung ein.

Borrell bestätigte damit einen Bericht der "New York Times" vom Montag. Bei dem Diplomaten handelt es sich nach Borrells Angaben um den Schweden Johan Floderus, der für den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) mit Hauptsitz in Brüssel arbeitet.

Die schwedische Regierung hatte zuvor mitgeteilt, sie fordere seit dem vergangenen Jahr die Freilassung eines im Iran verhafteten Staatsbürgers. Angaben zu seiner Identität machte sie nicht. Der Iran hatte nach eigenen Angaben 2022 einen Schweden festgenommen, dem "Spionage" zur Last gelegt wird.

Kritiker werfen dem Iran "Geiseldiplomatie" vor. Derzeit sind im Iran mehr als ein Dutzend westliche Staatsbürger inhaftiert, die zumeist auch einen iranischen Pass haben. Dies trifft auf den Schweden nicht zu. Der 33-Jährige wurde nach Angaben der "New York Times" bei einer Privatreise in den Iran verhaftet.

Die Beziehungen zwischen Schweden und dem Iran gelten als angespannt. Ein schwedisches Gericht hatte im Juli des vergangenen Jahres den Iraner Hamid Nuri zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hatte sich demnach 1988 an Massenhinrichtungen von Oppositionellen in seinem Heimatland beteiligt. Das Gericht erklärte ihn wegen "Verbrechens gegen das Völkerrecht" und wegen "Mordes" für schuldig.

Im Juni waren zwei Österreicher mit iranischem Pass nach jahrelanger Haft vom Teheraner Regime freigelassen worden. Die Freilassung erfolgte wenige Tage nach einem Austausch einen belgischen humanitären Helfers gegen den in dem EU-Land zu 20 Jahren Haft verurteilten iranischen Diplomaten Asadollah Assadi. Dieser zwar zuvor in Wien stationiert gewesen. Er wurde der Beteiligung an einem geplanten Anschlag gegen Exil-Iraner schuldig gesprochen.