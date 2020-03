EU-China-Gipfeltreffen Ende März in Peking abgesagt

Das für Ende März in Peking geplante Gipfeltreffen der EU und China ist wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Die Entscheidung sei gemeinsam getroffen worden, "um beiden Seiten zu ermöglichen, sich auf die Reaktion auf die Pandemie von Covid-19 zu konzentrieren", sagte eine Sprecherin der EU-Kommission am Mittwoch.

Brüssel werde mit der chinesischen Regierung in Kontakt bleiben, um einen späteren Zeitpunkt für das Treffen zu finden. Ursprünglich war geplant, dass die Präsidenten von EU-Kommission, EU-Rat und EU-Parlament gemeinsam mit dem EU-Außenbeauftragen in die Volksrepublik reisen, um den großen EU-China-Gipfel im September in Leipzig vorzubereiten. Bisher ist eine weitere Reise der EU-Spitzen gemeinsam mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Peking im Juli geplant.