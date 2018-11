EU bringt Brexit-Kompromiss für Nordirland ins Gespräch

Bei den Brexit-Verhandlungen hat die Europäische Union (EU) einem Zeitungsbericht zufolge einen Kompromiss zur besonders umstrittenen Irland-Frage ins Gespräch gebracht. Bei den Überlegungen gehe es um das Management der künftigen Grenze zwischen dem EU-Mitgliedsstaat Irland und der britischen Provinz Nordirland, berichtete die "Financial Times" am Donnerstag unter Berufung auf mehrere Diplomaten.

Dazu soll laut “FT” das britische Nordirland weitgehend zur EU-Zollunion gehören und so die EU-Standards für Waren und Produkte weiter voll durchsetzen. Großbritannien solle sich über eine lockerere Zollvereinbarung verpflichten, EU-Zölle auf Waren von außerhalb der Gemeinschaft zu erheben. Allerdings dürfte auch dieser Kompromissvorschlag auf Widerstand bei den Brexit-Befürwortern in der Regierung von Großbritanniens Premierministerin Theresa May stoßen. Sie wollen grundsätzlich nicht, dass Großbritannien so lange in die EU-Zollunion eingebunden ist, bis die neuen Handelsbeziehungen stehen.