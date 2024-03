EU-Außenminister erörtern weitere Russland-Sanktionen

Die Außenministerinnen und Außenminister der EU beraten neben Nahost am Montag in Brüssel auch über die Präsidentenwahl in Russland und neue Sanktionen wegen des Ukraine-Krieges, auch im Name des verstorbenen Kreml-Kritikers Alexej Nawalny. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) kritisierten die Wahl in Russland als "weder frei noch fair". Amtskollegin Annalena Baerbock aus Deutschland bezeichnete sie als "Wahl ohne Wahl".

Der Rat startete mit einem Video-Austausch mit US-Außenminister Antony Blinken. Beim informellen Gedankenaustausch per Videokonferenz mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba wird die aktuelle Lage in der Ukraine besprochen. Borrell kündigte eine Erklärung der 27 Mitgliedstaaten an, die das Wahlergebnis in Russland verurteilt. "Der Ausgang stand von Anfang an fest. Ich bin immer wieder erstaunt, wie autokratische Führer darauf Wert legen, den Anschein zu wahren. Diese Wahl ist nichts anderes als ein demokratiepolitisches Potemkinsches Dorf", kommentierte Schallenberg die Wahl in Russland.

Seine Amtskollegin Baerbock bezeichnete die Abhaltung von Wahlen in besetzten Gebieten in Teilen der Ukraine, in Teilen Moldaus und in Teilen Georgiens als völkerrechtswidrig. Sie lobte den Mut der Russinnen und Russen, die am Wochenende gezeigt hätten, dass sie nicht hinter Putin stünden.

Borrell betonte, die Wahl habe unter "Unterdrückung und Einschüchterung" stattgefunden. Der amtierende russische Präsident Wladimir Putin hatte laut seiner staatlichen Wahlkommission die Präsidentschaftswahl in Russland am Wochenende klar gewonnen. Er steht nach fast 25 Jahren an der Macht damit vor einer weiteren, sechsjährigen Amtszeit. Putins Sieg galt als ausgemacht, da alle einflussreicheren Kritiker des Kreml-Chefs entweder tot, inhaftiert oder im Exil sind.

Auch der ungeklärte Tod des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny und die EU-Reaktion darauf werden Thema sein. Borrell kündigte an, dass Sanktionen gegen an seinem Tod beteiligte Personen beschlossen werden sollen. Die Außenminister hatten bei ihrem letzten Treffen beschlossen, das EU-Sanktionsregime zur Bestrafung von schweren Menschenrechtsverstößen solle künftig Nawalnys Namen tragen.