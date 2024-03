EU-Außenminister beraten zu Russland, Ukraine und Nahost

Ganz oben beim Treffen der Außenministerinnen und Außenminister der EU am Montag in Brüssel stehen die Situation in der Ukraine, Belarus und dem Nahen Osten. Der Rat startet mit einem Video-Austausch mit US-Außenminister Antony Blinken. Eine politische Einigung zur Verhängung von Sanktionen gegen die Hamas und gegen radikale israelische Siedler ist zu erwarten. Österreich wird durch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vertreten.

Beim informellen Gedankenaustausch per Videokonferenz mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba wird die aktuelle Lage in der Ukraine besprochen. Großes Thema werden auch die Präsidentschaftswahlen in Russland von diesem Wochenende sein. Möglicherweise werden Sanktionen gegen am Tod von Kremlkritiker Alexej Nawalny beteiligte Personen beschlossen. Bei der Diskussion zu Nahost wird die sich zuspitzende humanitäre Lage im Gazastreifen im Zentrum stehen. Einigkeit herrscht laut EU-Diplomaten über die Verhängung von Sanktionen gegen die Hamas wegen sexueller Gewalt und danach gegen radikale israelische Siedler.