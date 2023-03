EU-Aufbauplan soll heimisches BIP boostern

In Wien hat am Donnerstag die erste Jahreskonferenz zur Umsetzung des EU-Aufbauplans begonnen. Aus dem Aufbauplan erhält Österreich bald eine erste Tranche von 700 Mio. aus insgesamt 3,75 Mrd. Euro. Fürs Austro-BIP wird ein Effekt von bis zu 0,7 Prozent erwartet, sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Bei der Konferenz sollen jene zusammenkommen, "die daran arbeiten, die EU-Gelder abzuholen und bestmöglich einzusetzen", sagte Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP).

Lob für Österreich kam von Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni. Der EU-Politiker sprach von einem "ambitionierten Plan" Österreichs. Samt bereits getätigter Vorfinanzierungen komme Österreich mit der ersten Tranche auf 1,1 Mrd. Euro und damit sehr rasch auf ein Drittel der Gesamtsumme. Die anderen EU-Staaten müssen noch ihr Okay geben, was nach dem bereits erfolgten seitens der Kommission als Formsache gilt. Der Kommissar betonte, dass es beim EU-Aufbauplan um Reformen und Investitionen gehe - "und bei beiden Seiten ist Österreich sehr stark. Die Vorhaben werden Österreich nachhaltiger, wettbewerbsstärker und inklusiver machen", so Gentiloni in einer Videobotschaft.