EU-Agrarrat widmet sich Fangquoten und FAO-Direktor

Die EU-Agrar- und Fischereiminister wollen sich am Montag in Luxemburg auf Fangquoten für die Ostsee und auf einen gemeinsamen Kandidaten für den Posten des Generaldirektors der FAO (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen) einigen. Dies kündigte die amtierende Ratsvorsitzende und Agrarministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) vor den Beratungen an.

Außerdem wollen die Minister den Fortschritt bei der Reform der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik diskutieren. Zum FAO-Generaldirektor sagte Köstinger, die EU wolle den Prozess der Kandidatensuche am Montag abschließen. Zu den Fangquoten für die Ostsee bemerkte Köstinger, die österreichische EU-Ratspräsidentschaft habe intensiv verhandelt. Sie hoffe auf einen Abschluss. Auf die Unsicherheit beim Brexit angesprochen sagte Köstinger, diese betreffe nicht nur die Fischerei- sondern auch die Agrarpolitik. Der Brexit stehe aber heute nicht auf der Tagesordnung in Luxemburg. Ebenfalls auf der Agenda des Agrarrates steht die Schweinepest in Belgien. Man erwarte von der EU-Kommission einen Überblick über die Lage, sagte Köstinger.

Im Zusammenhang mit der EU-Agrarpolitik hat die SPÖ unterdessen einige Forderungen aufgestellt. Die Mittel müssten “gerechter und zukunftweisender verteilt werden”. Dafür solle sich Köstinger einsetzen. Demnach soll ein “maßgeblicher Anteil der Mittel aus dem Programm für ländliche Entwicklung verpflichtend für den Ausbau sozialer Infrastruktur und Mobilität werden”, so SPÖ-Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hosek in einer Stellungnahme gegenüber der APA am Montag. Sie sieht darin einen wichtigen frauenpolitischen Aspekt: “Die Entwicklung des ländlichen Raums hängt maßgeblich von den Rahmenbedingungen für Frauen ab – wandern die Frauen ab, stirbt die Region.”

Die SPÖ heftet sich auf die Fahnen, in ihrer Koalition mit der ÖVP erreicht zu haben, dass “erstmalig die im Rechtsrahmen enthaltene Möglichkeit, EU-Fördergelder auch für soziale Dienstleistungen (Kinderbetreuung, Pflege und Gesundheit) zu verwenden, von Österreich genutzt wurde. Drei Prozent wurden in Österreich für diese Maßnahme aufgewendet, wobei 25 Prozent der Gelder dafür hätten gewidmet werden können.” Dieser Anteil soll jetzt in den EU-Vorgaben massiv erhöht und verpflichtend werden. Heinisch-Hosek fordert eine “Muss- statt einer Kann-Bestimmung”.

Aus Fördermitteln des Fonds für die ländliche Entwicklung (ELER) sollen nach dem Willen der Sozialdemokraten mindestens 50 Prozent für sektorübergreifende Maßnahmen eingesetzt werden, “so dass alle Menschen im ländlichen Raum davon profitieren. 25 Prozent dieses Anteils der Mittel sollen für eine zeitgemäße soziale Infrastruktur verwendet werden müssen, also etwa für den Ausbau von Kinderbetreuung, Pflege, Gesundheitsvorsorge. Weitere 25 Prozent dieser Mittel sollen in den ländlichen Regionen “für Mobilität eingesetzt werden, da dies ein entscheidender Faktor insbesondere für Frauen ist, sich in ihrer Region wohl zu fühlen”, so Heinisch-Hosek. “Außerdem soll es bei der Mittelvergabe einen eigenen Frauenschwerpunkt auf europäischer Ebene geben.”

“Vor allem für Frauen und junge Menschen ist eine gut ausgebaute soziale Infrastruktur maßgeblich für die Entscheidung, in den Regionen zu bleiben – und das ist für viele Regionen der Zukunftsfaktor”, so die frühere Frauenministerin, der zu viele Mittel direkt in die Landwirtschaft fließen, anstatt die Mittel im gesamten ländlichen Raum aufzuteilen. Das EU-Agrarbudget ist wie das gesamte EU-Budget ab 2021 von Kürzungen bedroht.