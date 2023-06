Wirtschaftlicher Erfolg wird typischerweise in Zahlen gemessen. Und diese Zahlen können sich in Vorarlberg definitiv sehen lassen.

Es ist auch der breite Branchenmix, der den Wirtschaftsstandort Vorarlberg kennzeichnet und der neben dem proaktiven Unternehmertum zum Erfolg unseres Landes beiträgt: Neben den Weltmarktführern und den Hidden Champions gibt es eine Vielzahl von Unternehmungen, die im Umfeld dieser Flaggschiffe erfolgreich tätig sind. Es ist aber auch der „Inlandsmarkt“, der in Vorarlberg bestens funktioniert und der vom Bau und Baunebengewerbe und von den vielen Handwerksbetrieben getragen wird, die für ihre Arbeit nicht nur im Land, sondern auch über unsere Grenzen hinaus bekannt und geschätzt sind. Und nicht vergessen dürfen wir auch die Bedeutung des Tourismus; Hotellerie und Gastronomie werben erfolgreich mit der Schönheit unseres Landes, sie sind sympathischer Werbebotschafter und wichtiger Wirtschaftsfaktor zugleich. Bedeutende Handelsunternehmen, ein breit aufgestelltes Angebot an Dienstleistungsunternehmen und viele andere runden den Wirtschaftsstandort Vorarlberg ab – und zeichnen ihn aus.

Es beweisen die vielen familiengeführten Unternehmungen tagtäglich, wie Ökonomie und Ökologie sowie wirtschaftliche als auch soziale Überlegungen in einer optimalen Art und Weise unter einen Hut zu bringen sind. Aus all den genannten Gründen dürfen wir mit einer gewissen Zufriedenheit auf die vergangenen Jahre zurückschauen und mit einem optimistischen Realismus in die Zukunft blicken: Unser Land ist in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes.