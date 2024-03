Ethikkodex im ORF als "Pakt mit der Öffentlichkeit"

Den 35 ORF-Stiftungsrätinnen und -räten sind am Donnerstag die Eckpunkte eines neuen ORF-Ethikkodex vorgestellt worden. Damit wird der Nebenerwerb wie auch Social-Media-Auftritt von ORF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern wohl ab Ende März in Form einer Dienstanweisung klar geregelt. Noch werden Details mit dem Betriebsrat ausformuliert.

"Der Ethikkodex ist für mich ein Pakt, den der ORF mit der Öffentlichkeit schließt", sagte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann im Anschluss an eine Stiftungsratssitzung. Eine von ihm eingesetzte Ethikkommission habe mittlerweile ihre Arbeit abgeschlossen und fünf Empfehlungen abgegeben. Die Themenbereiche umfassen Social Media, Nebenbeschäftigungen, politische Aktivitäten, Anti-Korruption und Interessenskonflikte. In Zeiten eines "ORF für alle", für den jeder bezahlt, habe man die Aufgabe, vertrauensvoll zu sein und den Anschein etwaiger Unvereinbarkeiten vorzubeugen, so Weißmann.