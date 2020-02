Ethiker mit kritischer Bilanz zu Sterbehilfe in Niederlanden

In den Niederlanden hat sich durch die Freigabe der aktiven Sterbehilfe nach Einschätzung des Ethikers Theo A. Boer die Einstellung zu Tod und Sterben verändert. "Ursprünglich wollten wir den Menschen vor einem schrecklichen Sterben bewahren. Inzwischen wollen wir ihn von einem schrecklichen Leben erlösen", sagte Boer der deutschen Wochenzeitung "Die Zeit" laut Kathpress.

In den Niederlanden ist die aktive Sterbehilfe seit 2001 erlaubt; Boer saß von 2005 bis 2014 in einer Prüfungskommission, die über die Rechtmäßigkeit von solchen Fällen befindet. Der deutsche Verfassungsgerichtshof hatte in seinem am gestrigen Mittwoch verkündeten Urteil das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe aufgehoben und damit die Tätigkeit von Sterbehilfevereinen in Deutschland im Prinzip möglich gemacht.