Ethiker für ehrliche Aufklärung abseits des "Babyelefanten"

Mit vernünftigen Argumenten zum Sinn der Covid-19-Impfungen, stimmigen Vorgaben von Skipiste bis Schule und Aufklärung ohne Infantilisierungen à la "Babyelefant" könne auch nach vielen Monaten die Krise noch mit Eigenverantwortung bewältigt werden. Davon zeigte sich der Medizinethiker Ulrich Körtner im APA-Gespräch überzeugt. Eine Impfpflicht brauche es zur Zeit nicht, aber einen besseren Schutz von Pflegeeinrichtungen und eine Politik, die auch einmal um Verzeihung bittet.

Die erste politische Reaktion auf die Corona-Pandemie im Frühjahr in Österreich könne man auch in der Rückschau als großteils positiv ansehen. Angesichts der dürftigen Informationen zum Virus und seiner Verbreitung müsse man mit den Akteuren ein Stück weit "gnädig umgehen", so der Vorstand des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin der Universität Wien. Der politische Druck sei ja auch immer noch enorm.