Etappensieg für Uber und Lyft im US-Rechtsstreit um Fahrer

Die Fahrdienstvermittler Uber und Lyft haben in ihrem Rechtsstreit in Kalifornien um den Status ihrer Fahrer einen Etappensieg errungen. Ein Berufungsgericht im US-Staat hob die Anordnung einer untergeordneten Instanz auf, wonach beide Unternehmen ab Freitag ihre Fahrer wie Angestellte behandeln sollten.

Uber und Lyft erklärten daraufhin in praktisch letzter Minute, dass sie nicht wie bis dahin geplant ihre Dienste in Kalifornien in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) einstellen würden. Uber sei "froh" darüber, dass es seine Dienste aufrecht erhalten könne und die Fahrer mit ihrer bisherigen "Freiheit" weiter arbeiten könnten, erklärte das Unternehmen.

An der Klage sind auch die kalifornischen Großstädte Los Angeles, San Diego und San Francisco beteiligt. Sie fußt auf einem zu Jahresanfang in dem Bundesstaat in Kraft getretenen Gesetz, das Selbstständige in gewissen Fällen neu als Angestellte einstuft.