Essen der Zukunft aus Licht und Sonne

Proteinpulver aus CO2 könnte dem Klima, den Tieren und den Menschen nützen.

Wenig Geschmack

Für das Produkt wird laut Hersteller nur ein Bruchteil der Ressourcen benötigt, um die gleiche Menge Eiweiß zu gewinnen. Das Verfahren sei auch 20-mal effizienter als die Photosynthese, mit der Pflanzen Energie in Nahrung umwandeln. Die erste Solein-Fabrik entsteht gerade im finnischen Vantaa. Die kommerzielle Produktion soll im kommenden Jahr beginnen. In Singapur wird es dann bereits in ausgewählten Restaurants angeboten werden. Zuerst noch in ­limitierter Form, bis die Produktion richtig in Gang kommt.