eSport in Österreich

Auch das kleine Binnenland hat einige sehr erfolgreiche Organisationen vorzuweisen.

LEC, LCS, VCL, CDL, OWL, – all diese drei Buchstaben-Abkürzungen haben eines gemeinsam. Es handelt sich um große eSport-Ligen, in denen absolute Top-Spieler(innen) ihren Lebensunterhalt in verschiedenen eSport-Titeln verdienen. Aber auch in unserem bescheidenen Österreich gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten für talentierte Gamer(innen) ihr Können unter Beweis zu stellen. Wir stellen die wichtigsten Akteure vor.

A1eSport

Der größte eSport-Veranstalter in Österreich ist garantiert A1eSport. Mit ihrer A1eSport League Austria fördert der Internet- und Mobilfunkanbieter schon seit mehreren Jahren die heimische eSport-Szene. Das Repertoir an Spielen wächst von Jahr zu Jahr und passt sich immer an die aktuellen Gaming-Trends an. In der aktuellen Saison, die am gleichen Wochenende wie die WAG Championship IV zu Ende geht, werden die Finalspiele von League of Legends, Valorant, Brawl Stars und Teamfight Tactics gespielt und Gewinner gekürt.

Vienna Challengers Arena

Was als kleines „Side-Event“ auf der Vienna Comic Con begonnen hat, ist heute aus der österreichischen eSport-Szene nicht mehr wegzudenken. Die Vienna Challengers Arena, kurz VCA, ist heute in FIFA, Super Smash Bros. Ultimate und Minecraft unterwegs und organisiert viele spannende Events, sowohl online als auch offline. Mit den VCA Titans hat die Organisation sogar mehrere Spieler unter Vertrag genommen, die VCA bei eSport-Events repräsentieren.

West Austria Gaming

Im Westen von Österreich ist West Austria Gaming der größte Eventveranstalter für die lokale Community. Egal ob League of Legends, Super Smash Bros. Ultimate, Rocket League oder FIFA.