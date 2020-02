Eskalation in Idlib: UN bekräftigen Ruf nach Waffenruhe

Angesichts eskalierender Spannungen im syrischen Rebellengebiet Idlib haben die Vereinten Nationen ihre Rufe nach einem neuen Anlauf für eine Waffenruhe bekräftigt. Bei einer aktuell angesetzten Sitzung des UN-Sicherheitsrates beschrieben der UN-Vermittler für Syrien, Geir Pedersen, und UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock am Mittwoch ein düsteres Bild von der Lage vor Ort.

In den vergangenen zwei Monaten seien knapp 600.000 Menschen in der Region um Idlib auf der Flucht gewesen, die meisten davon Kinder, sagte Lowcock. Die nicht von syrischen Truppen kontrollierten Gebiete seien zunehmend überfüllt. Wie auch Lowcock betonte Pedersen die "dringende Notwendigkeit" einer Waffenruhe.

Bei russischen Luftangriffen auf die Stadt Idlib wurden nach Angaben der in Großbritannien ansässigen Syrischen Menschenrechtsbeobachter am Donnerstag mindestens zehn Zivilisten getötet. Zuvor seien sieben Zivilisten von syrischer Artillerie bei Aleppo getötet worden. Die syrischen Truppen rückten weiter in das an die Türkei grenzende und von Islamistenmilizen beherrschte Rebellengebiet vor. Über getötete Islamistenkämpfer berichteten die Menschenrechtsbeobachter nicht.