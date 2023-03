ESC-Deutschland verliert nach Liverpool seinen Andi Knoll

Deutschland verliert mit dem 67. Eurovision Song Contest in Liverpool - und zwar seinen Stammkommentator. ESC-Urgestein Peter Urban ist so etwas wie der Andi Knoll Deutschlands. Doch die markante Stimme des 74-Jährigen wird heuer das letzte Mal die deutschen Song-Contest-Fans durch den Abend führen. "Ich werde 75, es ist der 25. ESC und das ist ein perfekter Zeitpunkt, um aufzuhören", gab Urban am Mittwoch bekannt.

Die 67. Ausgabe des Eurovision Song Contests wird von 9. bis 13. Mai in Liverpool über die Bühne gehen, nachdem Großbritannien heuer für den eigentlichen Vorjahressieger Ukraine wegen des russischen Angriffskrieges einspringt. Mit dem Titel "Stefania" hatte 2022 in Turin die ukrainische Band Kalush Orchestra den ESC gewonnen. Für Österreich steigen im 2. Halbfinale am 11. Mai Teya & Salena mit "Who the hell is Edgar?" in den Ring.