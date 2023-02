Es wird heißer und auch nasser

Mehr Hitze, mehr Starkregen: Mitunter wird’s in einem älteren Gebäude wettertechnisch bald ungemütlich. Im Zuge einer Sanierung kann man ein Gebäude ziemlich einfach an ein sich weiter änderndes Klima anpassen.

Eine gute Außenwanddämmung schützt das Gebäude nicht nur im Winter vor dem Auskühlen, sondern auch im Sommer vor dem Überwärmen. Die Masse verzögert beides, lässt sich in der Sanierung aber nur bedingt beeinflussen.

Schutz vor der Hitze: dämmen, verschatten, begrünen, lüften.

Ganz im Gegensatz zu einer guten Verschattung der Fenster: Raffstore, Fallmarkisen, Läden, Vordächer, Veranden und Balkone bieten zahreiche Möglichkeiten, die direkte Sonneneinstrahlung auf die Fenster im Sommer zu verhindern. Zur nächtlichen Auskühlung sind vertikale Fenster günstig, die möglichst auf gegenüberliegenden Fassadenseiten liegen und nachts geöffnet bleiben können. Sind sie zudem über die Geschoße verteilt, unterstützt die Thermik die Durchlüftung. Die ­Begrünung von Dächern und Fassaden dämpft die sommerliche Erwärmung ebenfalls wirkungsvoll. Sie wird idealerweise schon frühzeitig in der Planung berücksichtigt. Immer öfter wird im Sommer aktiv mit Geräten gekühlt. Doch ein erhöhter Energieverbrauch oder eine in Sommernächten laufende Außeneinheit der Luftwärmepumpe trüben die Freude an der Technik. Deshalb sollten auf jeden Fall erst die baulichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden.