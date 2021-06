Es wird eine heiße Woche

Bereits heute Montag wird die 30-Grad-Marke im Ländle geknackt. Das wird für den Rest der Woche nicht nur so bleiben, es wird sogar noch ein paar Grad heißer werden.

Ruhiges Hochdruckwetter am Montag. Es steht somit ein strahlend sonniger, zunehmend warmer bis heißer Tag ins Haus. Quellwolken am Nachmittag bleiben klein und harmlos, meist ist es gar wolkenlos. Höchstwerte: 25 bis 30 Grad.

So wird der Dienstag

Prognose für Mittwoch

33 Grad am Donnerstag

Gewittergefahr am Freitag

Auch am Freitag geht es hochsommerlich und schwül-heiß weiter, allerdings steigt die Gewittergefahr im Vergleich zu den Vortagen deutlich an. Am Nachmittag sind nicht nur in den Bergen, sondern auch in den Talorten heftige Wärmegewitter möglich.