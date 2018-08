Es wird ein "schauriges" Wochenende

Schwarzach - Die ZAMG prognostiziert für den Start ins Wochenende, genauer gesagt für die Nacht auf Samstag, Schauer und Gewitter. Aber es wird danach nicht wesentlich besser.

Schauer und Gewitter ziehen sich am Freitag bis weit in die Nacht hinein und klingen erst im Laufe der zweiten Nachthälfte ab, als erstes in den südlichen Landesteilen. Tiefstwerte: 13 bis 17 Grad.