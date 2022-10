„Es scheint unmöglich, bis es getan ist“, sagte einst Nelson Mandela

Die vielfach hoch ausgezeichnete Vorarlberger Umweltaktivistin, Doktor-Toni-Russ-Preis- und -Ring-Trägerin Hildegard Breiner legt im Folgenden ihre Gedanken zu der äußerst dringlichen Energiewende dar. Die sogenannte friedliche Nutzung der Atomkraft und die militärische sind Zwillinge.

„Durch den Kampf gegen Corona wissen wir, dass auch Klimaschutz sofort geht“, folgerte Frank Mastiaux, Chef des deutschen Energieriesen EnBW, zu den Lehren aus der jüngsten Zeit bereits am 19. April 2020. Also warum denn nicht auch „Energiewende jetzt“? Indem man sie nicht mehr als Revolution fürchtet und behindert, sondern als Evolution fördert. Das ist zudem ein großes globales Konjunkturprogramm. Norwegen und Island haben inzwischen vorgezeigt, dass es möglich ist, den heimischen Strombedarf erneuerbar zu erzeugen. Schottland ist knapp dran. Österreich will bis 2030 so viel erneuerbaren Strom produzieren, dass übers Jahr gerechnet der Bedarf komplett gedeckt werden kann. Man wäre damit Vorreiter in der EU. Das ist auch dadurch eine große Herausforderung, weil durch den Klimawandel, präziser die Klimaerhitzung, die Stromproduktion durch Wasserkraftwerke geringer als erwartet ausgefallen ist. Auch die „gerade noch so möglich“ Potenziale der Wasserkraft sind Großteils erschöpft. In jedem Fall gilt: Entscheidend sind die Speichermöglichkeiten. Auch „grüner“ oder „blauer“ Wasserstoff ist keine Patentlösung, sondern Greenwashing. Diese ineffiziente Technologie braucht riesige Strommengen und ist ein weiterer Versuch, damit die fossilen Energieträger weiter zu betreiben – und nur ja keine Dezentralisierung zuzulassen.

Der neueste Bericht von IRENA, der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien, zeigt aber auf, dass die weltweite Beschäftigung im Bereich Erneuerbare Energien allein im Vorjahr um 700.000 neue Arbeitsplätze anstieg. Trotz aller Mehrfachkrisen. Die Solarenergie ist dabei der schnellst wachsende Sektor.

Allerdings befinden sich „nahezu zwei Drittel dieser Arbeitsplätze in Südostasien, in der EU (bis jetzt) nur zehn Prozent, in den USA sieben Prozent. Auf Europa entfallen etwa 40 Prozent der weltweiten Produk­tion von Windenergieanlagen.“ (Für die Zulieferung kann hier auch Vorarlberg ­einen Paradebetrieb vorweisen.)

Atomkraft ist keine Lösung

(Nicht nur) Europa erlebt derzeit eine Energiepreiserhöhung in historischem Ausmaß. Abgesehen von Putins Krieg ist schon länger die strukturelle Krise der französischen Atomwirtschaft der entscheidende Preistreiber. Und das ist der sogenannte „Elefant im Raum“ (Dostojewskys „Dämonen“), der „elefant in the room“, oder auch „den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen“: Ein offensichtliches Problem, das aber aus diversen Gründen nicht einmal angesprochen, möglichst versteckt und daher auch nicht angepackt wird. Tatsache ist, dass in diesem x-ten Hitzesommer 30 der 56 französischen AKWs außer Betrieb waren, aber bereits im Winter ein Dutzend wegen technischer Störungen und Wartungen. Neben den in jedem Sommer üblichen Überholungen an etwa einem Fünftel der Anlagen mussten heuer die weiteren wegen Rissen und massiver Korrosion, also Sicherheitsproblemen, abgeschaltet werden. Dazu noch jene, die wegen der Überhitzung der ohnehin schon zu warmen Kühlgewässer stillgelegt werden mussten. Wobei dann entgegen gesetzlich festgeschriebener Grenzwerte sogar deren Erhöhung erlaubt wurde, gegen jede Rücksicht auf Flora und Fauna. Das widerlegt auch die immer wieder verbreitete Lüge, dass Deutschland zufolge des Atomausstiegs von Importen aus Frankreich abhängig sei. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die erhebliche Preisdrosselung und Exportfähigkeit Deutschlands ist den erneuerbaren Energien zu verdanken. Gerade die dramatische Entwicklung im Ukraine-Krieg mit der realistischen Drohung eines Atomangriffs macht die Energiewende dringlicher denn je. Es kann nicht oft genug betont werden: Die sogenannte friedliche Nutzung der Atomkraft und die militärische sind Zwillinge.

Dezentrale Lösungen