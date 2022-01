"Es ist gut, sich mit sich auseinandersetzen zu müssen"

Fiktion oder nicht, das sei egal, meint Monika Helfer, auf eine gute Geschichte kommt es an.

Mit den Romanen "Die Bagage" und "Vati" hat die Vorarlberger Schriftstellerin Monika Helfer enorme internationale Aufmerksamkeit erlangt. Zu den Auszeichnungen, die sie dafür erhielt, zählt auch der renommierte Schubart-Preis. Nachdem sie bereits in einem Gespräch mit den VN erklärte, was in ihrem neuen Buch "Löwenherz" auf jeden Fall fiktiv ist - also etwa die Figur des Kindes Putzi, das die Hauptfigur Richard ins Herz schließt - sprach sie mit Gerold Riedmann am Donnerstagabend in "Vorarlberg LIVE" über die "sehr persönliche Angelegenheit", die hier erzählt wird. Der letzte Band ihrer Trilogie handelt nämlich vor allem von ihrem Bruder Richard. Thematisiert werde das, was sie von ihm gekannt habe, das Innerste bleibe aber schon verborgen, weil es nicht erzählbar sei, meint sei. Richard sei unzufrieden, aber auch genügsam gewesen, er habe seine Arbeit als Schriftsetzer gerne gemacht, war aber auch Maler und gerne für sich allein. "Er war schon ein komischer Vogel, würde ich sagen."