Es ist ein ungewöhnlich warmer Start ins neue Jahr

Nach einem ungewöhnlich warmen Start ins neue Jahr, erreicht Vorarlberg am Mittwoch eine Kaltfront, die zumindest vorübergehend für die Jahreszeit annähernd normale Temperaturen bringt.

Wetter am Montag

Mit einer starken bis stürmischen Höhenströmung staut sich wolkenreiche Luft an der Alpennordseite. In Weststaulagen vom Bregenzerwald bis ins Arlberggebiet schneit es am Vormittag geringfügig, unterhalb 1500-1900 Meter unerheblicher Regen. Sonst ist es in der Regel trocken, am Nachmittag steigen die Chancen für ein paar Sonnenfenster und der Wind lässt in allen Höhenlagen nach. Höchstwerte 7 bis 12 Grad.