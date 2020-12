Es hat geschneit! Vorarlberg präsentiert sich angezuckert

Der erste Dezember brachte auch den ersten Schnee der Saison ins Flachland. Schicken Sie uns Ihre Schneebilder!

Der Winter ist da! Wie angekündigt hat der erste Schnee am Dienstag auch das Flachland erreicht. In den Vormittagsstunden begann es langsam zu schneien, nach und nach sank die Schneefallgrenze bis ins Tal ab. Oberhalb von 600 Metern zeigt sich Vorarlberg bereits tief winterlich. Am Mittwoch sind jedoch nur noch wenige Schneeschauer zu erwarten.

Wintereinbruch mit Schneefahrbahn. (VN/Lerch)

Auflockerung am Donnerstag

Stark bewölkt bis bedeckt beginnt der Donnerstag. Bis in den Vormittag hinein ziehen ein paar schwache Schneeschauer durch. Nachmittags lockert es auf und es wird sonnig und trocken.

Stürmisches Wochenende bringt mehr Schnee

Ein massives Tief nähert sich am Freitag langsam an. An dessen Vorderseite stellt sich in Vorarlberg am Freitag eine starke Südföhnlage ein. Somit bleibt es die meiste Zeit des Tages recht sonnig und trocken, aber es wird zunehmend stürmisch. Im Gebirge wird es in allen Höhen milder.

Winterspaziergang am See. (VN/Paulitsch)

Windig und zunehmend winterlich wird dann der Samstag. Aus dichter Bewölkung regnet und schneit es von Beginn an. Am Bodensee, im Rheintal und im Bregenzerwald liegt die Schneefallgrenze in den Niederungen. Vom Walgau südwärts regnet es noch bis etwa 1500 Meter hinauf.