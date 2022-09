„Es gibt nichts Besseres“

Im Gespräch mit Theresa Toldo wird schnell klar: Sie ist selbstbewusst, stark und weiß ganz genau, was sie will. Als einzige Frau in der Softwareentwicklung bei ­Alphagate in Rankweil brauche es manchmal ein gewisses Durchsetzungs­ver­mögen. Gleichzeitig schätzt sie aber den wertvollen Umgang im Team untereinander.

Je mehr Frauen in der IT- und Tech-Branche zu sehen sind, umso mehr kann das andere Frauen motivieren, mit ihren Fähigkeiten in diesen Berufen erfolgreich zu sein. In Vorarlberg liegt genau deshalb ein wichtiger Fokus darauf, noch mehr Mädchen zu motivieren, in technische bzw. handwerkliche Berufe einzusteigen. Theresa Toldo traute sich zielstrebig, in einer Männerdomäne erfolgreich Fuß zu fassen. Sie ist 25 Jahre alt, absolvierte die HTL Rankweil im Zweig Elektronik und Technische Informatik und arbeitet seither als Softwareentwicklerin bei Alphagate Automatisierungstechnik in Rankweil. Was ihr am Beruf besonders gefällt: Die Vielfalt und die stetigen Innovationen. „Bei neuen Technologien bin ich immer vorne mit dabei“, erzählt sie uns.

Wie ist es für Dich als Frau im IT- Bereich zu arbeiten?

Es ist interessant und ich lerne viel dazu, weil es täglich etwas Neues ist – verschiedene Projekte, neue Produkte und Kund:innenwünsche. Natürlich ist meine Branche männerdominiert, aber es sind alle sehr hilfsbereit und mit ein bisschen Durchsetzungsvermögen und Selbstvertrauen komme ich mit allen gut aus. Ich wurde von Anfang an sehr gut im Team integriert. In meinem Bereich, der Softwareentwicklung, bin ich die einzige Frau, im Bereich UX/UI Design, also User Experience und User Interface, gibt es zwei Frauen. Allgemein im Betrieb sind von rund 35 Mitarbeitenden fünf Frauen.

Mit was beschäftigst Du Dich in Deinem Berufsalltag?

Ich habe schon viel mit einer HoloLens gearbeitet und entwickle derzeit verschiedene Web-Ansichten. Eine HoloLens funktioniert anders als Virtual Reality (VR). Es ist ein ergonomisches, kabelloses eigenständiges holografisches Gerät für Mixed Reality. Du siehst den Raum, in dem du dich befindest, in welchen dann interaktive 3D-Objektprojektionen bzw. 3D-Objekthologramme gesetzt werden. So lassen sich die Hologramme beispielsweise über gezielte Handgriffe im tatsächlichen Raum völlig frei bewegen, positionieren oder in der Größe verändern. Wenn wir bei einem unserer Kund:innen im Produktionsraum an einer Maschine arbeiten, erscheint z. B. einen Pfeil über dem Maschinenteil und wir sehen direkt, wie dieses Objekt im Produktionsablauf in der Maschine eingesetzt wird. Die HoloLens setzt auf künstliche Intelligenz, womit z. B. Techniker:innen Reparaturen aus der Ferne erklären können. Mithilfe der Webansicht können unsere Kund:innen dann in Folge auf einer Webseite den Maschinenstatus kontrollieren. Sie sehen den aktuellen Maschinenstand, ob sie überhaupt läuft und wie viele Produkte gerade produziert werden. Theoretisch sind wir von Alphagate Softwarezulieferer für Maschinen, die weltweit verkauft werden. Wir nehmen sie am Unternehmensstandort in Betrieb und stellen sicher, dass alles funktioniert.

Wer ist oder war für Dich ein wichtiges Vorbild?

Vom Beruf her ist es mein Papa, da er auch im Elektronikbereich tätig war. Gemeinsam haben wir an seiner Modelleisenbahn gearbeitet. Später habe ich mir meinen eigenen Werkzeugkasten gewünscht. Ich habe immer schon gerne etwas mit den Händen gemacht und auch in der Schule war mein Lieblingsbereich die Werkstatt.

Was sagst Du jungen Mädchen, die sich auch für die Technik- oder IT-Branche interessieren?

Mädchen bzw. Frauen müssen sich einfach trauen, etwas auszuprobieren. Erst dann wissen sie, ob es Spaß macht. Ist das der Fall, gibt es nichts Besseres. Es ist sehr interessant, aber sie müssen sich auch sicher in ihrer Entscheidung sein. Die HTL in Rankweil habe ich persönlich als anstrengend empfunden, ich musste mich teilweise durchbeißen, aber dafür hatte ich nach der Matura bereits eine Berufsausbildung und konnte direkt in einen Job einsteigen.

Woran liegt es Deiner Meinung nach, dass immer noch so wenig Mädchen in IT-, Technik- oder Handwerksberufe gehen?

Ich finde, es wird nicht oder zu wenig offen darüber geredet. Viele Frauen möchten in den Elektronikbereich gehen, haben aber Angst, weil es eine Männerdomäne ist und die Anforderungen sehr hoch sind. Mit 14 Jahren ist es auch schwierig zu entscheiden, wohin es im Leben gehen soll. Sie müssen bereit und offen sein, sich als Frau technische bzw. handwerkliche Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten anzusehen. Sie müssen sich auch selbst viel informieren, schnuppern gehen, Schulen besuchen und sich vor allem trauen – auch wenn sie als Frauen vielleicht allein sind. Ich habe damals allein, ohne Freundinnen, von der Hauptschule in Wolfurt an die HTL Rankweil gewechselt. Das brauchte schon große Überwindung und Selbstvertrauen. Unabhängig davon, ob Frau, Mann oder diverse, jede:r muss im Endeffekt selbst herausfinden, welcher Weg der richtige ist.

Wie sieht es mit der Work-Life-Balance aus?