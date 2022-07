Es geht wieder los: Nächste Hitzewelle im Anrollen

In den kommenden Tagen wird es immer heißer.

Montag

Am Montag bleibt die Nordwestströmung mit Durchzug von Wolkenfeldern noch wetterbestimmend. Es stellt sich recht sonniges Sommerwetter ein mit Sonne und lockerer Haufenbewölkung. Die Schauerneigung ist gering, trotzdem ist nachmittags im Gebirge ein kleiner Regenspritzer nicht ganz unmöglich. Es wird hochsommerlich warm. Tiefstwerte: 12 bis 17 Grad. Höchstwerte: 25 bis 30 Grad.

Dienstag

Am Dienstag setzt sich Hochdruckeinfluss durch. Zuerst ist es bewölkt mit Nebelfeldern und Restwolken nächtlicher Regenschauer. Bald am Vormittag wird es aber recht sonnig und tagsüber bleibt der sonnige Wettereindruck trotz durchziehender, hoher Schleierwolken bestehen. Es bleibt voraussichtlich gewitterfrei und es wird hochsommerlich warm. Der Wind lässt deutlich nach. Tiefstwerte: 12 bis 17 Grad. Höchstwerte: 25 bis 31 Grad.

Mittelfristvorschau

Mittwoch: Am Mittwoch höchstwahrscheinlich stabiles Hochsommerwetter mit Sonne und harmlosen Quellwolken, die Gewitterneigung ist gering. Tiefstwerte: 13 bis 18 Grad. Höchstwerte: 27 bis 33 Grad. Donnerstag: Am Donnerstag wahrscheinlich unverändert sonniges und nachmittags heißes Sommerwetter. Einzelne Wärmegewitter sind im Montafon und rund um den Arlberg nicht mehr ausgeschlossen. Tiefstwerte: 15 bis 20 Grad. Höchstwerte: 28 bis 34 Grad. Freitag: Am Freitag nimmt die Gewitterneigung zu. Es wird zuerst sonnig und sehr warm, dazu drückend schwül. Nachmittags und abends können teils kräftige Gewitter entstehen.