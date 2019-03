Es geht viel, wenn man zusammenhÃ¤lt

An ihrem 50. Hochzeitstag blicken Ingeborg geb. Symonienko und Werner Herburger auf arbeitsreiche und glückliche Jahre zurück.

Inge und Werner lernten sich bei Elastisana kennen und ihr Wunsch, gemeinsam durchs Leben zu gehen, erfüllte sich am 24. März 1969 mit der standesamtlichen Hochzeit in Dornbirn. In Großdorf fand die kirchliche Vermählung statt. Das Hochzeitsessen gab es in Kaltenbrunnen, wo die Haselstauder Musik für ihren Trompeter beim Hochzeitsfest aufspielte. Glücklich zogen sie in eine Zweizimmerwohnung der Firma Elastisana, mit den Klo auf dem Dach und dem Bad in der Waschküche. 1970 übersiedelten sie mit Sohn Markus in Werners Elternhaus in der Kehlerstraße. Werner schulte um auf Fernfahrer, verdiente besser und bereiste viele Länder. „Damals gab es noch den Ostblock und sobald ich über der Grenze war, konnte ich nicht mehr nach Hause telefonieren. Am abenteuerlichsten war es in England mit dem Linksverkehr und mein Navi war eine Landkarte“, erzählt Werner. Von 1984 bis zur Pensionierung war er Kehrmaschinenfahrer bei der Stadt Dornbirn.