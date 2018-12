„Es geht um die Jobs der Zukunft“

Die FH Vorarlberg richtet ihr Ausbildungsprogramm auf die Entwicklung des regionalen Arbeitsmarkts aus.

Stefan Fitz-Rankl: Unser Bildungsangebot ist klar ausgerichtet auf die Bereiche, in denen in Zukunft wesentliche Qualifikationen für die Kern­region Bodenseeraum gebraucht werden. Konkret heißt das, dass wir nur dort Studienprogramme anbieten, wo wir ­wissen, dass es eine große Nachfrage nach AbsolventInnen geben wird und deren Kompe­tenzen auch tatsächlich Unternehmen weiterbringen können.

Der neue Studiengang ist nur ein Beispiel dafür. Es wird in Zukunft noch viel notwendiger sein, als heute, höchst qualifizierte Personen zu haben, die sowohl in der Informatik ausgebildet sind als auch die Fertigkeit haben, neue moderne Geschäftsmodelle zu entwickeln, zu analysieren und umzusetzen. Statt reiner Programmierkompetenz braucht es Verständnis für Systeme, den Markt, verschiedene Geschäftsmodelle und Kundenverhalten. Und genau das decken wir mit dem neuen Studiengang „Informatik – Digital Innovation“ ab.

Stefan Fitz-Rankl: Ganz eindeutig – erstens entwickeln wir jedes Ausbildungsprogramm gemäß den gesetzlichen Vorgaben auf Basis von Bedarfs- und Akzeptanzanalysen gemeinsam mit Vertretern aus dem jeweiligen Fachbereich. Zweitens haben wir in unserer Strategie ausformuliert, dass wir als Hochschule nur in den Bereichen tätig sind, in denen die Nachfrage sowohl von Studierenden als auch von ArbeitgeberInnen in der Region gegeben ist. Wir bilden nicht in – vielleichtspannenden – Nischen aus, für die es keinen regionalen Bedarf gibt.