Es bleibt bei zehn Jahren Haft für Neonazi-Rapper "Mr. Bond"

Es bleibt bei zehn Jahren Haft wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung für den Neonazi-Rapper "Mr. Bond". Das Wiener Oberlandesgericht (OLG) hat am Mittwoch die Strafberufung des 38-Jährigen gegen seine erstinstanzliche Verurteilung zurückgewiesen, teilte Behördensprecher Leo Levnaic-Iwanski auf APA-Anfrage mit. Es sei auch die vom Erstgericht angenommene "besondere Gefährlichkeit des Täters" sowie die "besondere Gefährlichkeit der Taten" bestätigt worden.

Aus der Rock-Ballade "(Everything I Do) I Do It For You", mit der Bryan Adams vor 30 Jahren einen weltweiten Nummer 1-Hit landete, wurde dergestalt eine judenfeindliche Gewalt-Fantasie. Selbst vor einer Neufassung des Band Aid-Songs "Do They Know It's Christmas?" machte "Mr. Bond" nicht Halt. Mehrere Dutzend Hass-Lieder, die sich nicht nur gegen Juden, sondern Farbige, Homosexuelle und Muslime richteten, waren von der Anklage umfasst.