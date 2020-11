Erweiterung des Emsparks beschlossen

Am gestrigen Dienstag stimmte die Hohenemser Stadtvertretung mit großer Mehrheit (35:1 Stimmen) für die Erweiterung des Emsparks am Autobahn-Kreisverkehr.

Mit einer Teiländerung des Flächenwidmungsplans wird die Voraussetzung für die Erweiterung des bestehenden Areals geschaffen. Der Entwurf dieser Änderung wird nun veröffentlicht. Dadurch kommt die Stadt Hohenems auch der Umsetzung der neuen Verkehrslösung in großen Schritten näher.

Die Pläne für die Gestaltung der neuen Geschäftsräumlichkeiten liegen außerdem schon bereit. In Richtung Betriebsgebiet (Fa. Meusburger und Grass) ist ein zweistöckiger Trakt geplant. Hier wird im Erdgeschoß der Sutterlüty vom Suterpark herübersiedeln. Im Obergeschoß soll ein Fitnessstudio entstehen.

Der bestehende Sportfachhandel im Suterpark bleibt am gewohnten Standort. Für die frei werdenden Flächen wird derzeit ein neues Konzept erarbeitet.

„Entscheidend ist, dass durch die neue Bebauung auch dem Verkehrskonzept bei der Autobahnanschlussstelle Hohenems entsprochen wird. Zukünftig wird der Verkehr besser abfließen und die täglichen Stauerscheinungen werden beseitigt“, so Bürgermeister Dieter Egger.

Der Beginn der Arbeiten ist für Anfang 2021 angedacht. Innerhalb eines Jahres werden die neuen Bauten umgesetzt. Rund 12 Millionen Euro nimmt die Betreiber GmbH für den Ausbau in die Hand. Dadurch entstehen auch rund 20 neue Arbeitsplätze im Emspark-Areal.

Bürgermeister Dieter Egger sieht die weiteren Entwicklungsschritte positiv: „Diese nun bereits vierte Etappe in der Gebietsentwicklung ist eine deutliche Aufwertung für unser Betriebsgebiet BBA14. Die Umgestaltung des Emsparks mit neuen Betriebsflächen und etlichen neuen Arbeitsplätzen wird eine spürbare Belebung bringen. Wichtig ist aber, dass durch die Verlagerung der Verkaufsflächen des Lebensmittelmarktes Sutterlütty die Basis für das neue Verkehrskonzept bei der Autobahnabfahrt gelegt wird. Ich bin mir sicher, dass mit der Umgestaltung des Autobahnkreisverkehrs, der neuen Südspange, dem Umbau des Hornbach-Kreisverkehrs und der neuen Anschlussstelle Wallenmahd (Rheintal Mitte) spürbare positive Veränderungen im Hinblick auf die Lebens- und Aufenthaltsqualität im Bereich Emspark sichtbar werden. Ein herzliches Danke gilt allen an der Entwicklung beteiligten Projektpartnern“, so das Stadtoberhaupt.