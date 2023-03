Erweitertes Rembrandt-Haus wieder eröffnet

Nach umfassender Renovierung ist das einstige Amsterdamer Wohnhaus des holländischen Malers Rembrandt van Rijn (1606-1669) wieder zu besichtigen. Das "Rembrandthuis" wurde um fünf neue Säle erweitert, sagte die Direktorin des Museums, Milou Halbesma, am Dienstag bei der Präsentation des Gebäudes. "Wir sind etwa ein Drittel größer geworden und zeigen nun noch mehr vom persönlichen Leben des Malers und seiner Arbeitsweise."

Fünf Monate lang war das populäre Museum geschlossen. Es eröffnet nun mit einem Spitzenstück "Titus an seinem Schreibtisch". Etwa 400 Jahre, nachdem Rembrandt seinen einzigen Sohn gemalt hatte, kehrt das Gemälde für drei Monate zurück an den Ort, wo es entstand.

Rembrandt hatte das stattliche Herrenhaus an der Jodenbreestraat in Amsterdam im Alter von 32 Jahren gekauft und wohnte dort mit seiner Frau Saskia. Sie waren damals ein populäres Society-Paar in Amsterdam. Rembrandt war äußerst erfolgreich, hatte in dem Haus sein Atelier, seinen Handel und unterrichtete dort auch seine Schüler. Und dort fand auch das Familienleben statt. Sein Sohn Titus wurde in dem Haus geboren, und dort starb auch Saskia im Alter von nur 29 Jahren.