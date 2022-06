"Erwarte Großes und seid bereit!"

Am Sonntag ist Vatertag. VOL.AT hat bei den Ländle-Promis nachgefragt, was Vater sein für sie bedeutet.

Matthias Strolz, Unternehmer und Parteigründer

VOL.AT : Was hat dich am meisten überrascht?

Strolz: Der Geburtsakt als solcher ist ein Hammer! Es ist so archaisch. In unserer klinisch reinen Welt, wo alles in Plastik verpackt nach Hause kommt, wird da unter größter Spannung, in groben Krisenbedingungen, ein Lebewesen in Blut und Käseschmiere geliefert. Für das einundzwanzigste Jahrhundert ist das unpackbar. Es erinnert dran, dass wir Teil der Natur sind und macht mich demütig.