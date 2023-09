Ertrag der steirischen Apfelernte geringer als 2022

Klimakrise, gestiegene Produktionskosten und geringe Gewinne belasten auch die steirischen Apfelbauern. Auch dieses Jahr sorgten Spätfrost und verregnetes Blühwetter mit rund 25 Prozent weniger Ertrag als im Vorjahr für eine unterdurchschnittliche Ernte. Die geschätzten 111.000 Tonnen Äpfel werden dennoch ausreichen, um die Bevölkerung zu versorgen, so der steirische Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Regen, hohe Temperaturen und Sonne in der zweiten Augusthälfte hätten "die Apfelbäume gut vertragen". Dies habe sich positiv auf Geschmack und Inhaltsstoffe der Äpfel ausgewirkt. Begonnen werde nun bereits mit der Ernte der Sorten Gala und Elstar - die Haupterntezeit sei in den nächsten vier Wochen. Im Vorjahr hatte die Ernte rund 150.000 Tonnen betragen und war als "Durchschnittsernte" bezeichnet worden.

Viel Gewinn bleibt den Bauern von der Ernte allerdings nicht: Laut einer Erhebung der Landwirtschaftskammer Steiermark im Juni bekommen Obstbauern aktuell im Schnitt lediglich 45 Cent pro Kilo Äpfel, wobei die Produktionskosten derzeit bei mindestens 60 Cent pro Kilo liegen. Damit ist der Gewinn deutlich unter den Produktionskosten. Vom Endverbraucherpreis landen derzeit nur knapp 23,7 Prozent beim heimischen Bauern, während 41 Prozent auf Handel und 35,3 Prozent auf Vermarktung entfallen.

"Die Obstbauern brauchen Luft zum Atmen und somit betriebswirtschaftlich vertretbare Auszahlungspreise", forderte der Landwirtschaftskammer-Präsident. Insgesamt liege das Problem an der Struktur: "Landwirte müssen sich mit dem begnügen, was überbleibt", erklärte Herbert Muster, Referatsleiter Obstbau von der Landwirtschaftskammer Steiermark im Gespräch mit der APA. "In guten Jahren" würden Bauern rund 40 Prozent vom Endverbraucherpreis erhalten.

Unter anderem führen geringe Gewinne und hohe Produktionskosten auch zu geringeren Apfelanbauflächen. Diese seien in der Steiermark laut Landwirtschaftskammer von 6.262 Hektar auf 4.790 Hektar seit 2010 geschrumpft. Die Steiermark sei mit ihren rund 70 Prozent der Apfelanbauflächen österreichweit der größte Produzent. Neben der Fläche sei aber auch die Zahl der Apfelbauern rückläufig: Gab es Mitte der 1990er-Jahre noch rund 1.500 Betriebe, sind es 2023 nur noch rund 1.030, so Muster.

Zusätzlich verschärfe der Klimawandel die Situation der Apfelbauern: In den vergangenen acht Jahren habe es nur noch zwei Normalernten gegeben. Wetterextreme, eingeschleppte Schädlinge und unbekannte Pflanzenkrankheiten erhöhen das Risiko für weniger Ernteerträge. Deshalb setzen Obstbauern auf Maßnahmen wie den Anbau neuer Sorten: Kanzi, Evelina, Jazz, Tessa, SweeTango und Natyra sollen weniger krankheitsanfällig und frostwiderstandsfähiger sein. Auch werde neben Hagelschutznetzen auch in Kulturschutznetze, Bewässerungssysteme sowie in Pflanzenstärkungsmaßnahmen und Obstveredelung investiert.

Das Marktumfeld sei momentan schwierig, sagte Martin Gschweitl, der im oststeirischen St. Ruprecht an der Raab rund 20 Hektar bewirtschafte. Der Betrieb zahle sich für ihn aber dennoch aus: "Wir sind Zukunftsoptimisten", so der Apfelbauer, der nun in den Anbau neuer Sorten investiere. Er wisse aber, dass viele Obstbauern "preistechnisch unter Druck" stehen.