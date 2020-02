Erstmals in Österreich weniger Diesel-Pkw

Das hat es in Österreichs Autostatistik noch nie gegeben: Im Vorjahr ging das erste Mal die Zahl der Diesel-Pkw in Österreich zurück, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt.

Laut Statistik Austria waren mit Ende des Jahres 2019 in Österreich 2,772 Millionen Diesel-Pkw gemeldet, um 3478 weniger als zum Jahresende 2018. Der Dieselboom setzte in den Neunzigerjahren ein und ist im Vorjahr, drei Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals, zu Ende gegangen. Der reale Spritverbrauch von ­Österreichs Diesel-Pkw-Flotte stagniert seit Jahren auf hohem Niveau.

Dieselskandal zeigt Wirkung

Erst infolge des Dieselskandals ging der Dieselboom zu Ende. Während zwischen 2000 und 2015 die Zahl der Diesel-Pkw im Schnitt um rund 84.000 pro Jahr zunahm, stieg die Zahl der Dieselautos im Jahr 2017 nur mehr um rund 21.000 und im Jahr 2018 um rund 5900. „Infolge des Dieselskandals haben die Hersteller das Vertrauen verspielt“, stellt VCÖ-Expertin ­Ulla Rasmussen fest. Im Vorjahr ging dann erstmals die Zahl der Diesel-Pkw zurück, nämlich um 3478. Insgesamt hat der Pkw-Bestand in Österreich weiter zugenommen, von 4.978.852 auf 5.039.548. Gefördert wurde der Dieselboom durch die zunehmende steuerliche Begünstigung von Diesel. Während im Jahr 1990 die Mineral­ölsteuer von Diesel nur um knapp mehr als zwei Cent pro Liter niedriger war als jene auf Benzin, betrug die Steuer­begünstigung im Jahr 1999 bereits 12,5 Cent. Diese Differenz wurde durch Änderungen der Steuersätze in den Jahren 2004, 2007 und 2011 leicht auf heute 8,5 Cent reduziert.

Die letzte Mineralölsteuererhöhung trat mit 1. Jänner 2011, also vor neun Jahren, in Kraft.

Spritpreise gesunken

CO 2 -Ausstoß gestiegen