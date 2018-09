Erstklassige Ausbildung für eine erfolgreiche Zukunft

Beim Verpackungs- und Papierspezialisten in Frastanz steht alles im Zeichen der Qualität. Eine Lehre bei Rondo bietet die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft.

Die Qualifikation der Mitarbeiter ist in der hochtechnisierten Papier- und Verpackungsindustrie einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Lehrlingsausbildung wird hier als Investition in die Zukunft betrachtet. Engagierte Lehrlinge haben bei Rondo ausgezeichnete Berufsaussichten. Ihnen wird ein zukunftssicherer Arbeitsplatz in Aussicht gestellt. Der beste Beweis dafür sind zahlreiche Mitarbeiter, die bereits ihre Lehre bei Rondo absolviert haben und heute in qualifizierten Fach- und Führungsfunktionen arbeiten.