Erstes Wochenende Waffenverbotszone in Favoriten sehr ruhig

Die Waffenverbotszone in Wien-Favoriten, die seit Samstagfrüh im Bereich Reumannplatz-Keplerplatz und Umgebung in Kraft ist, hat am ersten Wochenende insofern ihren Zweck erfüllt, als kaum Messer und ähnliche verbotene Gegenstände gefunden wurden. "Das Wochenende verlief insbesondere in der neuen Waffenverbotszone sehr ruhig", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich auf Anfrage der APA.

Es wurde durchaus für möglich gehalten, dass auch die große mediale Berichterstattung abschreckende Wirkung zeigte. Zahlen waren dementsprechend nicht zu erhalten. Die Waffenverbotszone in Favoriten ist neben dem Areal um den Praterstern die zweite derartige Zone in Wien. Sie war eingerichtet worden, nachdem es mehrere blutige Attacken mit Messern im Bereich Reumannplatz-Keplerplatz gegeben hatte. Die Gültigkeit der entsprechenden Verordnung ist zunächst auf drei Monate bis Ende Juni befristet.