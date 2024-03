Erstes Saisonpodest für Snowboard-Cross-Weltmeister Dusek

Snowboard-Cross-Weltmeister Jakob Dusek hat am Sonntag in der Sierra Nevada als Dritter seinen ersten Weltcup-Podestplatz in dieser Saison geholt. Der 27-jährige Niederösterreicher musste sich nach anfänglicher Führung im Finale nur dem Franzosen Merlin Surget und dem kanadischen Weltcup-Spitzenreiter Eliot Grondin geschlagen geben. Olympiasieger Alessandro Hämmerle (9.) und Julian Lüftner (13.) schieden jeweils im Viertelfinale aus.

Bei den Frauen wurde Pia Zerkhold Zehnte, den Sieg holte sich die Italienerin Michela Moioli. Für Dusek war es sein insgesamt siebenter Podestplatz im Weltcup, sein erster seit Platz zwei beim Weltcupfinale der vergangenen Saison in Mont-Sainte-Anne. Hämmerle kassierte für Rang neun 29 Zähler. In der Gesamtwertung liegt der Vorarlberger als Zweiter aber bereits 301 Punkte hinter Grondin. Fünf Saisonbewerbe sind noch ausständig, der nächste nächsten Samstag in Cortina.