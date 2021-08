Erstes ranghohes Treffen Palästinenser-Israel seit Jahren

Erstmals seit Jahren ist Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas wieder mit einem ranghohen israelischen Politiker zusammengetroffen. Verteidigungsminister Benny Gantz habe am Sonntagabend mit Abbas über sicherheitspolitische, zivile und wirtschaftliche Fragen gesprochen, teilte seine Sprecherin in der Nacht auf Montag mit. Gantz habe Abbas gesagt, dass Israel Schritte zur Stärkung der palästinensischen Wirtschaft unternehme.

An dem Treffen nahmen nach Angaben der Sprecherin auch der Leiter der israelischen Behörde COGAT (Coordinator of Government Activities in the Territories), Ghassan Alian, sowie der palästinensische Geheimdienstchef Majid Faraj teil. Am Ende der Beratungen hätten Gantz und Abbas unter vier Augen gesprochen. Abbas' Berater Hussein al-Sheikh, der in der größeren Runde ebenfalls zugegen war, bestätigte das Treffen in einem Tweet.