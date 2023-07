Erstes Queen-Album vor halbem Jahrhundert veröffentlicht

Frust statt Freude, Ladenhüter statt heißer Scheiß - eine junge, hoffnungsfrohe Band ist in der Wirklichkeit angekommen: Als am 13. Juli 1973 ihr erstes Album - schlicht "Queen" betitelt - erschien, hatte das enthaltene Material bereits zweieinhalb Jahre auf dem Buckel. Eine schwere Geburt des Longplaydebüts der britischen Band Queen exakt vor 50 Jahren als holpriger Einstieg hinauf zum Pop-Olymp.

Queen, 1970 gegründet von Freddie Mercury, Brian May und Roger Taylor, erarbeitete sich in den ersten zwei Jahren durch regelmäßige Auftritte eine kleine, treue Fangemeinde, die sie mit älteren und neu ersonnenen Kompositionen beglückten - in dieser Zeit kamen und gingen drei Bassisten, bis schlussendlich John Deacon das Quartett dauerhaft stabilisierte. Als die Sehnsucht, das eigene Liedgut endlich in Studioqualität aufnehmen zu können, am größten wurde, tat sich eine Chance auf: Die neu eröffneten De Lane Lea Studios suchten eine Band, um das Equipment auf Herz und Nieren zu testen - mit Studiozeit und gratis Demoaufnahmen als Gegenangebot.

Die darauf versammelten zehn Songs sind dem Hobbymusikhörer von heute ungeläufig. Auch für die Albumcharts reichte die Neuerscheinung nicht einmal zu einem Jucken am Hinterteil. Die beiden Auskopplungen "Keep Yourself Alive" und "Liar" schafften es als einzige Queen-Singles nicht in die Hitlisten. Dennoch findet sich auf "Queen" alles angelegt, was den späteren Erfolg der Band begründete: vielschichtige Vokalharmonien, markanter Gitarrensound, fantasievolle Komposition, harter Rock, der raue Songbeitrag des Drummers, die gefühlvolle Ballade. Ein einminütiger Songentwurf am Ende von "Queen" sollte in ausgearbeiteter Form den Nachfolger "Queen II", für den sich die Songideen längst stapelten und der nur acht Monate später herauskam, eröffnen. Tat er aber nicht. Aber das ist eine andere Geschichte.