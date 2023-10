Erstes NHL-Tor von Rossi bei Minnesota-Niederlage

Marco Rossi hat am Samstag sein erstes Tor in der NHL erzielt. Der Premierentreffer des Vorarlbergers half Minnesota in Toronto aber nicht zum Sieg. Die Wild unterlagen mit 4:7 bei der nächsten Show von Auston Matthews, der im zweiten Saisonspiel der Maple Leafs erneut einen Hattrick folgen ließ. Der Vorarlberger Rossi versenkte in seinem 23. NHL-Spiel im zweiten Drittel akrobatisch einen Abpraller zum 3:4.

Einen Doppelpack verhinderte Toronto-Goalie Ilja Samsonow mit einer Glanzparade. Rossi hatte bereits beim Saisonauftakt kurz als Torschütze gefeiert. Sein Treffer wurde aber nach einer erfolgreichen Trainer-Challenge wegen Abseits aberkannt. Nach Anlaufschwierigkeiten möchte der 22-Jährige in dieser Saison den Durchbruch in der besten Eishockey-Liga der Welt schaffen.