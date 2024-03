Erstes "Männer*cafe" im Ländle

In Bregenz wurde heute am 14. März das erste "Männer*cafe" eröffnet. Es bietet Männern und Buben ab zwölf Jahren eine Plattform für Gespräche und Informationsaustausch in einem geschützten Rahmen.

Das "Männer*cafe" ist ein Projekt, dass nach eingehender Planung und Vorbereitung ins Leben gerufen wurde. Diese Initiative zielt darauf ab, einen sicheren und geschützten Raum zu schaffen, in dem Männer und Jungen ab dem Alter von zwölf Jahren zusammenkommen können, um sich über eine Vielzahl von Themen auszutauschen. Bei der feierlichen Eröffnung hob Landesrätin Wiesflecker die Wichtigkeit dieses Angebotes, das speziell auf die Förderung von Austausch und Information ausgerichtet ist, hervor.

Am 14. März öffnete in Bregenz das erste "Männer*cafe"seine Pforten. ©VLK Serra

Mehr als nur Plaudern

Es wurde bewusst als Raum konzipiert, um die Möglichkeit zu haben über Themen zu diskutieren, die im Leben eine wesentliche Rolle spielen – dazu gehören Arbeit, Beziehungen, Hobbys sowie persönliche und berufliche Herausforderungen. Die Landesrätin betonte, dass das Café einen wesentlichen Beitrag zur Gleichstellungspolitik und zur Prävention von Gewalt leistet. Sie sprach Markus Schwarzl und seinem Team ihren Dank aus für die Realisierung dieses Projekts.

Es wurde bewusst als Raum konzipiert um die Möglichkeit zu haben über Themen zu diskutieren. ©VLK Serra

Veranstaltungen und Öffnungszeiten

Das "Männer*cafe" plant Veranstaltungen und Diskussionsrunden. Die Themen reichen von Karriereentwicklung und Bildungsmöglichkeiten bis hin zu Gesundheit, Wohlbefinden und zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Öffnungszeiten des "Männer*cafes" in der Mariahilfstraße 29 in Bregenz sind von Dienstag bis Freitag, jeweils von 14:00 bis 18:00 Uhr.

Das "Männer*cafe" plant Veranstaltungen und Diskussionsrunden. ©VLK Serra