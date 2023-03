Erstes Lipizzaner-Fohlen 2023 in Piber geboren

Das erste Fohlen des Jahres 2023 im Lipizzanergestüt Piber ist geboren worden: Die kleine Stute erblickte in der Nacht auf den 27. Februar das Licht der Welt. Die Elterntiere sind die 13 Jahre alte Lipizzanerstute Cantata und der 20-jährige Schulhengst Conversano Allegra. "Unsere Lipizzanerstute hat während der Geburt viel Kraft und Energie bewiesen und ihr Fohlen nach anfänglichen Komplikationen gesund zur Welt gebracht", so Gestütsleiter Erwin Movia.

"Beide Damen sind munter und wohlauf", ergänzte Movia. Das Stutfohlen, welches laut Tradition erst im Alter von sechs Monaten einen Namen erhält, zeige bereits einen sehr aufgeweckten Charakter. In den kommenden Wochen erwartet es im Lipizzanergestüt eine ruhige Zeit mit seiner Mutter in eigenen Boxen und Ausläufen. So kann sich das Stutfohlen unter der schützenden Obhut seiner Mutter an seine neue Umgebung gewöhnen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.