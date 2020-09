Erstes Konzert in der Scala nach Corona-Zwangspause

Die Scala hat am Samstagabend ihren Neustart nach eine über sechsmonatigen Zwangspause wegen der Coronavirus-Pandemie gefeiert. Scala-Musikdirektor Riccardo Chailly dirigierte Beethovens Neunte Symphonie. Dabei handelte es sich um das erste Konzert vor Zuhörern im Mailänder Theater nach Ende des Lockdowns.

"Das Konzert soll dazu beitragen, den großen Schmerz zu lindern, den wir zusammen in diesen sechs Monaten erlebt haben", sagte Chailly. Beethovens "Ode an die Freude" sei ein eine Hymne an die Hoffnung, die für Italien in dieser Phase besonders wichtig sei.