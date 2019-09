Erstes Emser Markt(straßenfest) – ein grandioser Abschluss der Sommer-Veranstaltungsreihe

Die gesamte Hohenemser Bevölkerung wie auch Gäste aus der Umgebung sind am Samstag, dem 28. September 2019, von 11 bis 18 Uhr zum großen Emser Markt(straßenfest) eingeladen.

• Ganztägige Programmhighlights: Interessantes und Schönes an den Marktständen und in den Geschäften, kulinarische Gaumenfreuden, Karaoke, Kinderschminken, Kinderzügle und jede Menge nette Menschen zum Plaudern.

Über die Marktstraße und das Jüdische Viertel hinweg verteilen sich über 45 Aussteller – und ausnahmslos alle Geschäfte haben an diesem Tag ihre Türen für Sie geöffnet. Nehmen Sie sich Zeit und schauen Sie in dem einen oder anderen Geschäft vorbei, das Sie vielleicht noch nicht kennen. An den Marktständen finden Sie von handgefertigten Produkten, Kinderspielzeug, Töpfereien, Gewürzen, Edelbränden, Pestos oder Eingemachtem, eine bunte und kreative Auswahl an hochwertigsten Produkten. Also, einmal die gesamte Runde gehen rentiert sich definitiv!