Erster Turniersieg für Murray seit März 2017

Der schottische Tennisprofi Andy Murray hat seinen ersten Turniersieg auf der ATP-Tour seit März 2017 gefeiert. Der ehemalige Weltranglistenerste gewann am Sonntag das hart umkämpfte Finale der mit über 711.000 Euro dotierten European Open von Antwerpen gegen den Schweizer Stan Wawrinka mit 3:6,6:4,6:4.

Bei weiteren zwei ATP-Turnieren setzten sich Profis durch, die ab Montag bei den Erste Bank Open in Wien am Start sind. In Stockholm gewann der Kanadier Denis Shapovalov das Endspiel gegen den Serben Filip Krajinovic mit 6:4,6:4, in Moskau siegte der Russe Andrej Rublew im Finale gegen den Franzosen Adrian Mannarino 6:4,6:0.